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Шумахер прокомментировал извинения Мазепина за столкновение в Монце

Шумахер прокомментировал извинения Мазепина за столкновение в Монце
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Немецкий гонщик «Хааса» Мик Шумахер не стал критиковать своего напарника по команде Никиту Мазепина за небольшое столкновение в гонке Гран-при Италии в Монце. Мазепин слегка задел машину напарника на рестарте, из-за чего Шумахера развернуло. Позднее в ходе гонки Шумахер догнал и обогнал Мазепина, а через некоторое время россиянин сошёл из-за проблем с двигателем.

«Такое случается. Мы плотно сражаемся. В этой гонке происходило много таких вещей», — приводит слова Шумахера The Race.

Также немец ответил на вопрос, считает ли он позитивным тот факт, что Мазепин извинился и взял на себя вину за столкновение: «Да. Мы не хотим, чтобы у нас были проблемы, потому что мы должны работать как команда, мы хотим двигать команду вперёд. Вот что важно в настоящий момент».

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