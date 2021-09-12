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Перес не согласен со штрафом, лишившим его подиума на Гран-при Италии

Перес не согласен со штрафом, лишившим его подиума на Гран-при Италии
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Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал решение стюардов Гран-при Италии Формулы-1 оштрафовать его на пять секунд за то, что Перес обогнал пилота «Феррари» Шарля Леклера благодаря срезке второй шиканы. Из-за наказания Перес, финишировавший на третьем месте, оказался в итоговой классификации пятым — позади Валттери Боттаса и Леклера.

«Стоило ли вернуть место? Да, но мы как команда надеялись, что стюарды взглянут на картину шире. Я считаю, что если бы я попробовал проехать поворот, то у нас был бы контакт, так что по сути я избегал контакта. Мне некуда было ехать. Это был мой поворот, но мне нужно было просто избегать столкновения. В итоге мы приняли решение просто продолжать гонку», — приводит слова Переса GPFans.

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