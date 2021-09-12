«Мерседес»: похоже, Макс всегда предпочитает создать проблему, чем уступить позицию Льюису

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин высказался об инциденте, который произошёл на Гран-при Италии. Пилот «серебряных стрел» Льюис Хэмилтон столкнулся с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстапенном, в результате чего оба досрочно закончили гонку. Виновным в инциденте был признан Ферстаппен.
«Грустно, что гонка так закончилась, но хорошо, что сработала система гало. Иначе могло произойти что-то очень неприятное. Похоже, Макс всегда предпочитает создать проблему, чем уступить позицию Льюису. Прискорбно, имея такую быструю машину, уезжать из Италии с минимумом очков. Реальность такова, что нам нужно работать лучше во многих сферах», — приводит слова Шовлина официальный сайт «Мерседеса».
Ранее Стролл избежал штрафа и сохранил седьмое место на Гран-при Италии.
- 12 сентября 2021
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