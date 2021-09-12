Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Мерседес»: похоже, Макс всегда предпочитает создать проблему, чем уступить позицию Льюису

«Мерседес»: похоже, Макс всегда предпочитает создать проблему, чем уступить позицию Льюису
Комментарии

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин высказался об инциденте, который произошёл на Гран-при Италии. Пилот «серебряных стрел» Льюис Хэмилтон столкнулся с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстапенном, в результате чего оба досрочно закончили гонку. Виновным в инциденте был признан Ферстаппен.

«Грустно, что гонка так закончилась, но хорошо, что сработала система гало. Иначе могло произойти что-то очень неприятное. Похоже, Макс всегда предпочитает создать проблему, чем уступить позицию Льюису. Прискорбно, имея такую быструю машину, уезжать из Италии с минимумом очков. Реальность такова, что нам нужно работать лучше во многих сферах», — приводит слова Шовлина официальный сайт «Мерседеса».

Ранее Стролл избежал штрафа и сохранил седьмое место на Гран-при Италии.

Новость по теме
Стролл избежал штрафа и сохранил седьмое место на Гран-при Италии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021