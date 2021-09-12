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«Рад, что было гало!» Тодт показал фото, на котором система спасает Хэмилтона от колеса

«Рад, что было гало!» Тодт показал фото, на котором система спасает Хэмилтона от колеса
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Президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт отреагировал на опасную аварию голландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в гонке Гран-при Италии на трассе «Аутодромо Национале» в Монце. Болид «Ред Булл» подскочил за заднем левом колесе «Мерседеса», после чего приземлился на машину Хэмилтона сверху. В какой-то момент колесо болида «Ред Булл» и правая часть днища задели гало — новую систему безопасности, которая оберегает от ударов головы гонщиков.

«Рад, что там было гало!» — написал Тодт в комментарии к фотографии, на которой крупным планом показывается, как колесо «Ред Булл» падает на гало, спасающее от удара голову Льюиса Хэмилтона.

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