Ферстаппен и Хорнер отреагировали на штраф Макса за аварию с Хэмилтоном

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен и руководитель австрийской команды Формулы-1 Кристиан Хорнер прокомментировали решение судей Гран-при Италии признать голландца виновным в аварии с британским пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном. В качестве наказания Ферстаппен потеряет три позиции на стартовой решётке следующего этапа Формулы-1 в Сочи.



«Я не совсем согласен со штрафом, потому что считаю, что это был гоночный инцидент. Сегодня сильно не повезло, но мы оба профессионалы и оставим это позади», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».



«Мы расстроены штрафом в виде потери трёх мест на решётке, но принимаем решение стюардов. Мы считаем, что произошедшее между Максом и Льюисом было действительно гоночным инцидентом. Можно отстаивать обе стороны, но расстраивает и разочаровывает, когда видишь, что обе машины выбывают из гонки в таком захватывающем чемпионате», — отметил со своей стороны Хорнер.