Ферстаппен рассказал, почему он не стал проверять состояние Хэмилтона после аварии

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, почему он не стал проверять состояние пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона после столкновения на Гран-при Италии. Льюис сразу после гонки выразил удивлением тем, что Ферстаппен даже не подошёл к нему.



«Хэмилтон был в порядке. Он всё ещё пытался развернуть машину, когда я уже вышел из болида. Когда ты себя плохо чувствуешь, так делать не будешь.



Почему я был спокоен после решения стюардов о моём наказании? Есть много причин и много вещей, которым нужен анализ. Конечно, я разочарован гонкой, надеялся на очень хороший результат. Но нам нужно идти дальше», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.



Ранее Хилл предположил, что Ферстаппен мог осознанно пойти на аварию с Хэмилтоном.

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