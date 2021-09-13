Ферстаппен рассказал, почему он не стал проверять состояние Хэмилтона после аварии
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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, почему он не стал проверять состояние пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона после столкновения на Гран-при Италии. Льюис сразу после гонки выразил удивлением тем, что Ферстаппен даже не подошёл к нему.
«Хэмилтон был в порядке. Он всё ещё пытался развернуть машину, когда я уже вышел из болида. Когда ты себя плохо чувствуешь, так делать не будешь.
Почему я был спокоен после решения стюардов о моём наказании? Есть много причин и много вещей, которым нужен анализ. Конечно, я разочарован гонкой, надеялся на очень хороший результат. Но нам нужно идти дальше», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.
Ранее Хилл предположил, что Ферстаппен мог осознанно пойти на аварию с Хэмилтоном.
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