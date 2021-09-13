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Леклер — об итогах Гран-при Италии: считаю, что это выступление входит в мой личный топ-5

Леклер — об итогах Гран-при Италии: считаю, что это выступление входит в мой личный топ-5
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги Гран-при Италии. Леклер занял четвёртое место в Монце, победителем гонки стал Даниэль Риккардо из «Макларена».

«Я выложился полностью, отдал всё, что мог. Мы мало что могли сделать, хотя я пытался использовать каждую возможность. Я старался вновь обогнать Боттаса после того, как он обошёл меня, но „Мерседес“ оказался слишком быстр. Однако, если сравнивать с прошлым годом, „Феррари“ удалось сделать серьёзный шаг вперёд.

Откровенно говоря, считаю, что сегодняшнее выступление входит в мой личный топ-5. Я счастлив, что сумел отдать всё. Но теперь нам нужно продолжать работать, чтобы вновь бороться за победу», — приводит слова Леклера официальный сайт «Формулы-1».

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