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«Пёр как танк». Ральф Шумахер снова раскритиковал Никиту Мазепина

«Пёр как танк». Ральф Шумахер снова раскритиковал Никиту Мазепина
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Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер раскритиковал действия пилота «Хааса» Никиты Мазепина на Гран-при Италии. В одном из эпизодов россиянин столкнулся с партнёром по команде Миком Шумахером, позже принеся ему извинения.

«На видеоповторе хорошо видно, что Никита тупо въезжает в заднее колесо Мика. Мазепин в который раз допустил ошибку.

Он изо всех сил пытается доказать, что он быстрее Мика, но у него не получается. В Монце он показал свой характер: пёр, как танк, ничего не замечая на пути. Рано или поздно кому-то придётся заняться воспитанием Мазепина – к счастью, не мне», – приводит слова Ральфа Шумахера F-1 Insider.

После столкновения и Мазепин, и Шумахер смогли продолжить гонку. Однако позже Никита сошёл из-за проблем с мотором.

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