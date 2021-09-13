«Пёр как танк». Ральф Шумахер снова раскритиковал Никиту Мазепина

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер раскритиковал действия пилота «Хааса» Никиты Мазепина на Гран-при Италии. В одном из эпизодов россиянин столкнулся с партнёром по команде Миком Шумахером, позже принеся ему извинения.



«На видеоповторе хорошо видно, что Никита тупо въезжает в заднее колесо Мика. Мазепин в который раз допустил ошибку.



Он изо всех сил пытается доказать, что он быстрее Мика, но у него не получается. В Монце он показал свой характер: пёр, как танк, ничего не замечая на пути. Рано или поздно кому-то придётся заняться воспитанием Мазепина – к счастью, не мне», – приводит слова Ральфа Шумахера F-1 Insider.



После столкновения и Мазепин, и Шумахер смогли продолжить гонку. Однако позже Никита сошёл из-за проблем с мотором.

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