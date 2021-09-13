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Риккардо извинился перед Боттасом за то, что не предложил выпить шампанское из ботинка

Риккардо извинился перед Боттасом за то, что не предложил выпить шампанское из ботинка
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Гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо извинился перед пилотом «Мерседеса» Валттери Боттасом за то, что не предложил выпить шампанское из ботинка. Именно таким образом Риккардо отметил свою победу на Гран-при Италии. Боттас занял в этой гонке третье место.

Риккардо на совместной пресс-конференции отметил, что Боттас ранее уже пил из ботинка шампанское после одной из гонок, но финн опроверг его слова. Валттери рассказал, что ему каждый раз удаётся каким-то образом избегать данной традиции, поскольку он предпочитает пить из бокалов. В ответ Риккардо извинился и заверил, что при следующей победе обязательно угостит Боттаса шампанским из своего ботинка.

Ранее Боттас рассказал, что очень доволен третьим местом в Монце.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.

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