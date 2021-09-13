Риккардо извинился перед Боттасом за то, что не предложил выпить шампанское из ботинка

Гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо извинился перед пилотом «Мерседеса» Валттери Боттасом за то, что не предложил выпить шампанское из ботинка. Именно таким образом Риккардо отметил свою победу на Гран-при Италии. Боттас занял в этой гонке третье место.
Риккардо на совместной пресс-конференции отметил, что Боттас ранее уже пил из ботинка шампанское после одной из гонок, но финн опроверг его слова. Валттери рассказал, что ему каждый раз удаётся каким-то образом избегать данной традиции, поскольку он предпочитает пить из бокалов. В ответ Риккардо извинился и заверил, что при следующей победе обязательно угостит Боттаса шампанским из своего ботинка.
Ранее Боттас рассказал, что очень доволен третьим местом в Монце.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.
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