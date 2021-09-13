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В «Мерседесе» считают, что Хорнер и Марко и сами согласны с виной Ферстаппена в аварии

В «Мерседесе» считают, что Хорнер и Марко и сами согласны с виной Ферстаппена в аварии
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Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин подвёл итоги инцидента, который произошёл на Гран-при Италии. Пилот «серебряных стрел» Льюис Хэмилтон столкнулся с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстапенном, в результате чего оба досрочно закончили гонку. Виновным в инциденте был признан Ферстаппен.

«Мы сразу были уверены, что Льюис не сделал ничего плохого, а основная ответственность лежит на Максе. Даже Хельмут Марко и Кристиан Хорнер не обвиняли Хэмилтона. Это доказывает, что они тоже всё понимали, потому что обычно они сразу критикуют Хэмилтона.

Если бы этой аварии не произошло, Льюис наверняка взял бы как минимум второе место. Ему пришлось бы бороться только с Риккардо. Мы знаем, как Хэмилтон умеет бороться, когда имеет шанс на победу», — цитирует Шовлина RaceFans.

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