Маттиа Бинотто высказался о подходе «Феррари» к будущему Роберта Шварцмана

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился своим мнением о перспективах члена Академии «Феррари» Роберта Шварцмана, который на данный момент занимает третье место в личном зачёте Формулы-2 и почти не имеет шансов стать боевым пилотом Ф-1 в следующем сезоне.



«Мне кажется, для начала ему надо закончить чемпионат. Он должен концентрироваться на гонках. Этот сезон складывается для него непросто. Но он сфокусирован, он старается, и сейчас мы не хотим отвлекать его от выступлений. Ему не стоит терять концентрацию, и мы стремимся сделать так, чтобы он хорошо закончил сезон.



Определенно жаль, что у них (пилотов академии. — Прим. «Чемпионата») так мало шансов попасть в Формулу-1. Альтернатив тоже не так много. Но мне кажется, что реально сильные пилоты в любом случае каким-то образом находят возможность пробиться", — приводит слова Бинотто российская редакция Motorsport.