«Макс не рассчитал». Михаил Алёшин поддержал решение о штрафе Ферстаппена

Российский гонщик Михаил Алёшин поделился собственным мнением насчёт столкновения голландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена и британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в гонке Гран-при Италии Формулы-1. Стюарды признали голландца виновным в аварии, теперь он потеряет три позиции на стартовой решётке Гран-при России.



«В данном случае полностью поддерживаю решение стюардов. Да, Хэмилтон не оставил места на выходе из первого поворота шиканы, и в этом случае Максу по-хорошему оставалось лишь начать раньше тормозить. Но он решил рискнуть и не рассчитал, что в этом месте высокий поребрик, на котором машина подпрыгнула, и после этого Макс уже был пассажиром.



Главное, что все целы! А борьба накаляется, и это прекрасно!» — написал Алёшин в своём «инстаграме».