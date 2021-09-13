«Макс не рассчитал». Михаил Алёшин поддержал решение о штрафе Ферстаппена

Российский гонщик Михаил Алёшин поделился собственным мнением насчёт столкновения голландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена и британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в гонке Гран-при Италии Формулы-1. Стюарды признали голландца виновным в аварии, теперь он потеряет три позиции на стартовой решётке Гран-при России.
«В данном случае полностью поддерживаю решение стюардов. Да, Хэмилтон не оставил места на выходе из первого поворота шиканы, и в этом случае Максу по-хорошему оставалось лишь начать раньше тормозить. Но он решил рискнуть и не рассчитал, что в этом месте высокий поребрик, на котором машина подпрыгнула, и после этого Макс уже был пассажиром.
Главное, что все целы! А борьба накаляется, и это прекрасно!» — написал Алёшин в своём «инстаграме».
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