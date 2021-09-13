Хэмилтон — о столкновении с Ферстаппеном: стюарды создали прецедент, горжусь ими
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги своего столкновения с Максом Ферстаппеном на Гран-при Италии. Стюарды признали виновным гонщика «Ред Булл», сняв с него три места на стартовой решётке Гран-при России и добавив ему два штрафных очка в суперлицензию.
«По итогу я могу сказать, что горжусь стюардами. Они создали определённый прецедент, стоит всё обдумать. Нам нужны чёткие правила ради безопасности гонщиков, необходимо сделать выходы из произошедшего. У меня подобных прецедентов не было. Если такие вещи будут сходить с рук, этим будут продолжать заниматься. Но никто не хочет, чтобы гонщики получали травмы. Чёткие правила помогут этого избежать», — цитирует Хэмилтона RaceFans.
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