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В ФИА опровергли заявление Хорнера о штрафе Переса

В ФИА опровергли заявление Хорнера о штрафе Переса
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер остался недоволен действиями ФИА во время наказания Серхио Переса за обгон Шарля Леклера за пределами трассы.

«Мы ожидали, что судьи свяжутся с нами, если им что-то не понравилось, попросив вернуть позицию, но они промолчали. После того, как штраф назначен, разумеется, никаких вариантов не остаётся. Он провёл хорошую гонку», — сказал Кристиан Хорнер после финиша гонки.

Однако гоночный директор ФИА Майкл Маси опроверг слова Хорнера, что ФИА не выходила на связь во время заезда.

«Это неправда. Они вообще ни о чём не спрашивали дирекцию гонки. Я обратился к ним с вопросом, не хотят ли они вернуть позицию, на что мне ответили, что они сами разбираются с этим», — приводит слова Майкла Маси Motorsport.

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