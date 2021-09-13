Водитель медицинской машины объяснил, почему не выехал к аварии Хэмилтона и Ферстаппена

Пользователи социальных сетей остались недовольны тем, что медицинская машина ФИА не приехала на место аварии Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона во время Гран-при Италии. Оба пилота самостоятельно покинули автомобили, однако колесо на машине Макса задело голову Хэмилтона, а после завершения гонки он пожаловался на боль в шее.



«Медицинская машина даже не была задействована после аварии?! Стюарды буквально увидели целую машину на голове Льюиса и подумали: «Не, парни, не беспокойтесь». Как так?» — написал один из пользователей в «Твиттере».



Пилот медицинской машины Формулы-1 Алан ван дер Мерве ответил на эту претензию в реплаях.



«Не было ничего, что указывало бы на необходимость нашего присутствия. Если бы радиопереговоры Льюиса или его поведение в трансляции указывало на травмы, то мы бы отправились на место. Но он явно пытался выехать с места аварии, а болид Ферстаппена не блокировал ему выход из кокпита», — написал ван дер Мерве.