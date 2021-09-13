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Водитель медицинской машины объяснил, почему не выехал к аварии Хэмилтона и Ферстаппена

Водитель медицинской машины объяснил, почему не выехал к аварии Хэмилтона и Ферстаппена
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Пользователи социальных сетей остались недовольны тем, что медицинская машина ФИА не приехала на место аварии Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона во время Гран-при Италии. Оба пилота самостоятельно покинули автомобили, однако колесо на машине Макса задело голову Хэмилтона, а после завершения гонки он пожаловался на боль в шее.

«Медицинская машина даже не была задействована после аварии?! Стюарды буквально увидели целую машину на голове Льюиса и подумали: «Не, парни, не беспокойтесь». Как так?» — написал один из пользователей в «Твиттере».

Пилот медицинской машины Формулы-1 Алан ван дер Мерве ответил на эту претензию в реплаях.

«Не было ничего, что указывало бы на необходимость нашего присутствия. Если бы радиопереговоры Льюиса или его поведение в трансляции указывало на травмы, то мы бы отправились на место. Но он явно пытался выехать с места аварии, а болид Ферстаппена не блокировал ему выход из кокпита», — написал ван дер Мерве.

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