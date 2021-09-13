Формула-2 показала два обгона Шварцмана в Монце — жёсткий и красивый

Пресс-служба Формулы-2 опубликовала сразу две видеозаписи с обгонами российского гонщика Роберта Шварцмана на этапе чемпионата в Италии.
На первом видео можно увидеть обгон Шварцманом эстонского гонщика «Хайтека» Юри Випса, а на втором — борьбу Роберта с Оскаром Пиастри в первой спринтерской гонке этапа.
Права на видео принадлежат FIA Formula 2 Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-2.
Права на видео принадлежат FIA Formula 2 Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-2.
Россиянин по итогам этапа Формулы-2 в Италии трижды финишировал в очках, заняв шестое, третье и снова шестое места.
За три этапа до конца сезона Роберт Шварцман отстаёт от лидера чемпионата, своего напарника по «Према» Оскара Пиастри на 36 очков. Следующий этап чемпионата Формулы-2 пройдёт в Сочи, параллельно с Гран-при России Формулы-1.
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