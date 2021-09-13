Пол ди Реста: считаю аварию Ферстаппена и Хэмилтона гоночным инцидентом

Бывший гонщик Формулы-1 Пол ди Реста поделился собственным мнением насчёт столкновения голландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена и британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в гонке Гран-при Италии Формулы-1. Стюарды признали голландца виновным в аварии, теперь он потеряет три позиции на стартовой решётке Гран-при России.
«Штрафы способны решить судьбу титула. Из-за штрафа можно оказаться в непростой ситуации. Да, в Сочи можно обгонять, но преимущество Макса в чемпионате составляет всего пять очков, а разница между победой и вторым местом в гонке — семь очков.
Я всё ещё считаю эту аварию гоночным инцидентом. Хотя понимаю, что у стюардов были все необходимые данные и доказательства, так что с их решением трудно спорить. Но то, что случилось, обострило ситуацию, а Максу теперь с этим чувством ехать в Сочи», — приводит слова ди Ресты PlanetF1.
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