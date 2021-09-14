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Бывший спонсор «Хааса»: Ферстаппен никогда не выиграет чемпионский титул

Бывший спонсор «Хааса»: Ферстаппен никогда не выиграет чемпионский титул
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Уильям Стори, основатель компании Rich Energy, которая ранее была спонсором «Хааса» в Формуле-1, поделился мнением о сражении за чемпионский титул между пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.

«Ферстаппен никогда не выиграет чемпионский титул. Он одного теста с Жаном Алези — быстр, но в то же время ненадёжен и склонен ошибаться. Льюис Хэмилтон находится на совершенно другом уровне», — написал Уильям Стори в своём «твиттере».

Напомним, пилот «серебряных стрел» Льюис Хэмилтон столкнулся с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, в результате чего оба досрочно закончили гонку. Виновным в инциденте был признан Ферстаппен. Макса оштрафовали потерей трёх позиций на старте Гран-при России.

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