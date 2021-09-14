«Это мечта». Хэмилтон выбрал необычный наряд на фэшн-вечеринку в Нью-Йорке

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон принял участие в фэшн-вечеринке в Нью-Йорке. 36-летний британский гонщик выбрал для выхода в свет необычный костюм, созданный дизайнером Кеннетом Николсоном.



«Для меня было большой честью сотрудничать с американским дизайнером Николсоном в воплощении данного образа в жизнь. Мастерство и взгляд Кеннета вдохновляют развитие мужской одежды. Это мечта», — прокомментировал Хэмилтон свой наряд.

Посмотреть фото также можно в официальном «инстаграме» Льюиса Хэмилтона.



Хэмилтон — семикратный чемпион мира Формулы-1, ещё дважды он становился вице-чемпионом. С 2007 по 2012 год Льюис выступал в составе «Макларена», после чего перешёл в «Мерседес», где выиграл шесть титулов.