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«Это мечта». Хэмилтон выбрал необычный наряд на фэшн-вечеринку в Нью-Йорке

«Это мечта». Хэмилтон выбрал необычный наряд на фэшн-вечеринку в Нью-Йорке
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон принял участие в фэшн-вечеринке в Нью-Йорке. 36-летний британский гонщик выбрал для выхода в свет необычный костюм, созданный дизайнером Кеннетом Николсоном.

«Для меня было большой честью сотрудничать с американским дизайнером Николсоном в воплощении данного образа в жизнь. Мастерство и взгляд Кеннета вдохновляют развитие мужской одежды. Это мечта», — прокомментировал Хэмилтон свой наряд.

Посмотреть фото также можно в официальном «инстаграме» Льюиса Хэмилтона.

Хэмилтон — семикратный чемпион мира Формулы-1, ещё дважды он становился вице-чемпионом. С 2007 по 2012 год Льюис выступал в составе «Макларена», после чего перешёл в «Мерседес», где выиграл шесть титулов.

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