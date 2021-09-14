Лоуренс Стролл высказался о будущем Феттеля в «Астон Мартин»
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Владелец команды Формулы-1 «Астон Мартин» Лоуренс Стролл рассказал, что хочет сохранить гонщика Себастьяна Феттеля в составе команды. Ранее немецкий пилот заявил, что переговоры по новому контракту с «Астон Мартином» продолжаются.
«Мы очень довольны Себастьяном. Мы твёрдо намерены продолжать с ним сотрудничество в следующем году. Ожидаю ответа от Феттеля в ближайшее время. Активная борьба Феттеля за экологию? Это никак не влияет на наше сильное желание, чтобы он продолжил выступать за «Астон Мартин» в Формуле-1.
Начатое строительство новой базы доказывает мою веру в команду, подтверждает мои амбиции и мою веру в Формулу-1. Это действительно инвестиции в Формулу-1», — приводит слова Стролла BBC.
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