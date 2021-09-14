Даниил Квят вернётся за руль «Альпин» на тестах 18-дюймовых шин

Российский гонщик Даниил Квят, являющийся запасным пилотом команды «Альпин», вернётся за руль болида на тестах 18-дюймовых шин. Россиянин будет тестировать промежуточную и дождевую резину на трассе во Франции. Ранее Квят всего лишь раз участвовал в подобных тестах.
Напомним, с 2022 года Формула-1 переходит с 13-дюймовых на 18-дюймовые шины. Сначала переход был запланирован на 2021 год, но из-за пандемии коронавируса процесс пришлось отложить.
Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.
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