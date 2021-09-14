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Вильнёв: Ферстаппена оштрафовали за то, что он приземлился на голову Хэмилтону

Вильнёв: Ферстаппена оштрафовали за то, что он приземлился на голову Хэмилтону
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Чемпион мира Формулы-1 Жак Вильнёв поделился мнением о столкновении Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена на Гран-при Италии. Вильнёв считает, что голландца оштрафовали несправедливо.

«Конечно, Макс был агрессивен. Льюис мог бы оставить на 10 сантиметров больше места, но хотел остаться впереди. Так что дело в намерениях. Стюарды назначили Ферстаппену штраф, потому что он приземлился на голову Хэмилтону. Следовательно, он получил наказание за последствия, а не за действия, хотя всегда говорится, что нужно наказывать за действия.

Ферстаппен всегда агрессивен, а с Хэмилтоном он агрессивен вдвойне. Когда эти двое встречаются на трассе, оба немного переходят грань дозволенного. Но такие моменты являются частью Формулы 1. Если за это наказывать, никто не будет друг друга обгонять, все будут бояться», — цитирует Вильнёва GPblog.

Штраф Ферстаппена — двойная несправедливость. А как же действия Хэмилтона и Сильверстоун? Штраф Ферстаппена — двойная несправедливость. А как же действия Хэмилтона и Сильверстоун?
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