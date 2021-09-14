«Максу ещё есть чему учиться». Джеки Стюарт раскритиковал Ферстаппена после гонки в Монце

Трёхкратный чемпион Формулы-1 сэр Джеки Стюарт раскритиковал Макса Ферстаппена после Гран-при Италии. Напомним, голландец столкнулся с Льюисом Хэмилтоном и досрочно закончил гонку в Монце.



«Ферстаппен созревает дольше, чем ожидалось. Как можно было не проверить состояние Хэмилтона, когда ты только что напрыгнул на его машину? Максу ещё есть чему учиться. Но кого он будет слушать?



Конечно, Ферстаппен очень хорош. Наверное, сейчас он самый быстрый пилот. Но если ты хочешь быть настоящим чемпионом, нельзя постоянно попадать в аварии. Если бы я был руководителем «Ред Булл», сказал бы: «Ради бога, не делай этого снова». Тот факт, что ты возглавляешь личный зачёт, не значит, что ты пуленепробиваемый», — приводит слова Стюарта GPblog.

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