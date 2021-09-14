Источник: Гран-при Монако хотят заменить на Гран-при Майами

В следующем сезоне Формула-1 может лишиться Гран-при Монако, текущий контракт на проведение там гонок истёк. Как сообщает RaceFans, переговоры по новому контракту идут непросто и могут закончиться провалом. Заменить Гран-при Монако может Гран-при Майами, где уже подписан контракт на 10 лет.
Протяжённость трассы в Майами составит 5,41 км, она будет состоять из 19 поворотов и трёх прямых, где можно будет расположить зоны DRS — ожидается, что автомобили смогут развивать скорость до 320 км/ч. Трасса проходит вокруг стадиона Hard Rock Stadium, на котором играет клуб Национальной футбольной лиги «Майами Долфинс».
14 апреля организаторам удалось согласовать проведение гонки с городским советом Майами-Гарденс, учитывая несколько условий. Организаторы установят специальные барьеры для снижения шума, инвестируют в экономику города (за пять лет они потратят около $ 5 млн на льготные программы), предоставят жителям скидки на билеты, а также оплатят обучение как минимум пяти лучшим выпускникам школ и колледжей Майами-Гарденс.
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