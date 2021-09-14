Леклер испытывал проблемы со здоровьем из-за жёсткого конфликта с руководителем «Феррари»

Микроклимат внутри «Феррари» оставляет желать лучшего. По сведениям итальянского издания F1Sport.it, ссылающегося на собственные источники, пилот команды Шарль Леклер и руководитель Маттиа Бинотто обменялись жёсткими шутками, «градус которых постоянно повышался». Описываемая ситуация произошла в пятницу перед Гран-при Италии. Чтобы урегулировать спор, в дело пришлось вмешаться менеджеру Леклера Николя Тодту.



Сообщается, будто плохое самочувствие Шарля в ходе субботней практики стало как раз следствием «напряжённости и гнева, накопившихся в предыдущие часы».

Что касается причины конфликта, то ею могло стать решение принимать во внимание при разработке болида запросы другого пилота «Феррари» Карлоса Сайнса, который считается более надёжным, нежели монегаск.