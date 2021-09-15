Маттиа Бинотто: важнее быть «Феррари», чем просто выигрывать. Победы — лишь следствие
Поделиться
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился мнением о величии своей команды. Функционер отметил, что победы — только следствие уникальной командной семьи.
«Команда «Феррари» – это уникальное явление. Нужно, чтобы мы все понимали – это уникальная семья и комагда. Всегда говорю своим парням: важнее быть «Феррари», чем просто выигрывать, потому что победы – это лишь следствие. Мы способны быть «Феррари» и хорошо работать, тогда победы неизбежны.
Всегда привожу в пример Жиля Вильнева — фантастического гонщика, который, на самом деле, выиграл не так много. Зато его страсть и стиль пилотажа оказали огромное влияние на Формулу-1», — приводит слова Бинотто The Guardian.
Ранее Бинотто высказался о подходе «Феррари» к будущему Роберта Шварцмана.
Комментарии
- 15 сентября 2021
-
11:32
-
10:54
-
10:00
-
00:24
- 14 сентября 2021
-
22:56
-
21:58
-
21:08
-
20:10
-
18:25
-
17:53
-
17:38
-
16:51
-
15:16
-
14:37
-
13:54
-
13:43
-
13:05
-
12:16
-
11:25
-
10:41
-
10:04
-
09:49
-
00:55
- 13 сентября 2021
-
23:56
-
22:56
-
21:58
-
20:45
-
19:53
-
18:43
-
17:13
-
16:24
-
16:13
-
15:32
-
15:29
-
15:23
Партнерский контент