Маттиа Бинотто: важнее быть «Феррари», чем просто выигрывать. Победы — лишь следствие

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился мнением о величии своей команды. Функционер отметил, что победы — только следствие уникальной командной семьи.



«Команда «Феррари» – это уникальное явление. Нужно, чтобы мы все понимали – это уникальная семья и комагда. Всегда говорю своим парням: важнее быть «Феррари», чем просто выигрывать, потому что победы – это лишь следствие. Мы способны быть «Феррари» и хорошо работать, тогда победы неизбежны.



Всегда привожу в пример Жиля Вильнева — фантастического гонщика, который, на самом деле, выиграл не так много. Зато его страсть и стиль пилотажа оказали огромное влияние на Формулу-1», — приводит слова Бинотто The Guardian.



Ранее Бинотто высказался о подходе «Феррари» к будущему Роберта Шварцмана.

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