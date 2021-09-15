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Маттиа Бинотто: важнее быть «Феррари», чем просто выигрывать. Победы — лишь следствие

Маттиа Бинотто: важнее быть «Феррари», чем просто выигрывать. Победы — лишь следствие
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился мнением о величии своей команды. Функционер отметил, что победы — только следствие уникальной командной семьи.

«Команда «Феррари» – это уникальное явление. Нужно, чтобы мы все понимали – это уникальная семья и комагда. Всегда говорю своим парням: важнее быть «Феррари», чем просто выигрывать, потому что победы – это лишь следствие. Мы способны быть «Феррари» и хорошо работать, тогда победы неизбежны.

Всегда привожу в пример Жиля Вильнева — фантастического гонщика, который, на самом деле, выиграл не так много. Зато его страсть и стиль пилотажа оказали огромное влияние на Формулу-1», — приводит слова Бинотто The Guardian.

Ранее Бинотто высказался о подходе «Феррари» к будущему Роберта Шварцмана.

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