Хельмут Марко: «Мерседес» устроил шоу с травмой несчастного Хэмилтона
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал столкновение Макса Ферстаппена с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Италии. Функционер отметил, что руководители «серебряных стрел» намеренно раздули скандал. Напомним, виновным в аварии был признан Ферстаппен, с которого сняли три позиции на стартовой решётке Гран-при России.
«Все шумные истории, связанные с этим столкновением, были придуманы „Мерседесом“. Когда Ферстаппен уже вышел из болида, Хэмилтон всё ещё пытался развернуть свою машину. Медицинская служба тоже это заметила и поехала дальше. Зато потом „Мерседес“ устроил настоящее шоу с травмой несчастного Хэмилтона», — приводит слова Марко GrandPX.news.
Ранее Марко назвал несправедливым штраф Ферстаппена.
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