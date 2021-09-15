Гонщик Алёшин высмеял необычный наряд Льюиса Хэмилтона

Российский гонщик Михаил Алёшин посмеялся над необычным нарядом пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. 36-летний британский гонщик выбрал необычный костюм для участия в фэшн-вечеринке, проходившей в Нью-Йорке. Образ Хэмилтона создавал известный эпатажный дизайнер Кеннет Николсон: сам Льюис назвал свой костюм «мечтой».



«Когда использовал бабушкину занавеску не совсем по назначению», — написал Алёшин в своём «инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Михаила Алёшина

Хэмилтон — семикратный чемпион мира Формулы-1, ещё дважды он становился вице-чемпионом. С 2007 по 2012 год Льюис выступал в составе «Макларена», после чего перешёл в «Мерседес», где выиграл шесть титулов.



Ранее советник «Ред Булла» Хельмут Марко заявил, что «Мерседес» устроил шоу с травмой Хэмилтона на Гран-при Италии.