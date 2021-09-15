Гонщик Алёшин высмеял необычный наряд Льюиса Хэмилтона

Российский гонщик Михаил Алёшин посмеялся над необычным нарядом пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. 36-летний британский гонщик выбрал необычный костюм для участия в фэшн-вечеринке, проходившей в Нью-Йорке. Образ Хэмилтона создавал известный эпатажный дизайнер Кеннет Николсон: сам Льюис назвал свой костюм «мечтой».
«Когда использовал бабушкину занавеску не совсем по назначению», — написал Алёшин в своём «инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Михаила Алёшина
Хэмилтон — семикратный чемпион мира Формулы-1, ещё дважды он становился вице-чемпионом. С 2007 по 2012 год Льюис выступал в составе «Макларена», после чего перешёл в «Мерседес», где выиграл шесть титулов.
Ранее советник «Ред Булла» Хельмут Марко заявил, что «Мерседес» устроил шоу с травмой Хэмилтона на Гран-при Италии.
- 15 сентября 2021
-
12:49
-
12:14
-
11:32
-
10:54
-
10:00
-
00:24
- 14 сентября 2021
-
22:56
-
21:58
-
21:08
-
20:10
-
18:25
-
17:53
-
17:38
-
16:51
-
15:16
-
14:37
-
13:54
-
13:43
-
13:05
-
12:16
-
11:25
-
10:41
-
10:04
-
09:49
-
00:55
- 13 сентября 2021
-
23:56
-
22:56
-
21:58
-
20:45
-
19:53
-
18:43
-
17:13
-
16:24
-
16:13
-
15:32