Организаторы Гран-при России пригласили Даниила Медведева на этап Ф-1 в Сочи

Организаторы Гран-при России из компании «Росгонки» отреагировали на признание российского теннисиста Даниила Медведева о том, что он любит Формулу-1 и даже перед победным финалом турнира Большого шлема US Open против Новака Джоковича посмотрел телевизионную трансляцию гонки Гран-при Италии на «Аутодромо Национале» в Монце. Представители «Росгонок» пригласили российского теннисиста на Гран-при России, опубликовав приглашение в «сториз» официального «инстаграма» «Сочи Автодрома».

Гран-при России Формулы-1 пройдёт на «Сочи Автодроме» с 23 по 26 сентября. Помимо гонок Формулы-1 сочинская трасса примет в рамках гоночного уик-энда этапы Формулы-2 и Формулы-3, причём для Ф-3 российский этап станет финальным в сезоне-2021.