Льюис Хэмилтон рассказал, готов ли он выпить пива с Максом Ферстаппеном
Поделиться
Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что готов выпить пива вместе с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. Британский гонщик подчеркнул, что в подобных вещах главную роль играет личное уважение.
«Выпил бы я пива с Ферстаппеном? Без проблем. В подобных вещах всё сводится к личному уважению, оно либо есть, либо его нет. Меня всегда вдохновляет пример Нельсона Манделы: после 28 лет заключения он встретился за чаем с человеком, который организовал его арест», — приводит слова Хэмилтона Formule 1.
Хэмилтон — семикратный чемпион мира Формулы-1, ещё дважды он становился вице-чемпионом. С 2007 по 2012 год Льюис выступал в составе «Макларена», после чего перешёл в «Мерседес», где выиграл шесть титулов.
Новость по темеГонщик Алёшин высмеял необычный наряд Льюиса Хэмилтона
Комментарии
- 15 сентября 2021
-
16:22
-
15:15
-
14:19
-
13:35
-
12:49
-
12:14
-
11:32
-
10:54
-
10:00
-
00:24
- 14 сентября 2021
-
22:56
-
21:58
-
21:08
-
20:10
-
18:25
-
17:53
-
17:38
-
16:51
-
15:16
-
14:37
-
13:54
-
13:43
-
13:05
-
12:16
-
11:25
-
10:41
-
10:04
-
09:49
-
00:55
- 13 сентября 2021
-
23:56
-
22:56
-
21:58
-
20:45
-
19:53
-
18:43
Партнерский контент