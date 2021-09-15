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Льюис Хэмилтон рассказал, готов ли он выпить пива с Максом Ферстаппеном

Льюис Хэмилтон рассказал, готов ли он выпить пива с Максом Ферстаппеном
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Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что готов выпить пива вместе с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. Британский гонщик подчеркнул, что в подобных вещах главную роль играет личное уважение.

«Выпил бы я пива с Ферстаппеном? Без проблем. В подобных вещах всё сводится к личному уважению, оно либо есть, либо его нет. Меня всегда вдохновляет пример Нельсона Манделы: после 28 лет заключения он встретился за чаем с человеком, который организовал его арест», — приводит слова Хэмилтона Formule 1.

Хэмилтон — семикратный чемпион мира Формулы-1, ещё дважды он становился вице-чемпионом. С 2007 по 2012 год Льюис выступал в составе «Макларена», после чего перешёл в «Мерседес», где выиграл шесть титулов.

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