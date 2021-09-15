Знаменитый тиктокер показал Сайнсу, как правильно залезать в болид «Феррари»
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Знаменитый итальянский тиктокер Хаби Лейм в дни Гран-при Италии гостил в боксах команды «Феррари». Разумеется, не обошлось и без создания контента в стиле известного видеоблогера. Так, например, помимо стандартных фотографий с командой, Лейм вместе с СММ-щиками «Феррари» снял короткое видео, на котором он показал Карлосу Сайнсу, как правильно залезать в болид «Феррари».
Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть в «инстаграме» команды «Феррари».
Хаби Лейм — видеоблогер, ставший известным благодаря своим коротким комедийным видео, в которых он саркастически указывает на людей, без всякой причины усложняющих простые задачи. В настоящий момент аккаунт Лейма насчитывает более 11 миллионов подписчиков.
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