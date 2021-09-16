«Росгонки» согласовали прогулку по пит-лейну на Гран-при России для болельщиков

«Росгонки» проинформировали о проведении прогулки по пит-лейну на Гран-при России 2021 года в живом режиме. Попасть в закрытый парк и увидеть гоночные болиды сильнейших команд мира с близкого расстояния зрители смогут в четверг, 23 сентября.



Из-за действующих коронавирусных ограничений принять участие в прогулке по пит-лейну смогут только первые 3 тысячи зарегистрированных болельщиков. Всем покупателям билетов были отправлены ссылки на электронную почту, по которым необходимо перейти и получить специальный бесплатный билет.



Для тех болельщиков, кто не сможет принять участие в прогулке, на Центральной площади Олимпийского парка будет организована трансляция.



Доступ на пит-лейн 23 сентября будет осуществляться группами. При посещении боксов команд зрителям будет необходимо соблюдать необходимые эпидемиологические требования и ограничения – ношение масок и соблюдение социальной дистанции.



«На этапе в Монце прогулка по пит-лейну была только для обладателей билетов в Paddock Club, мы посмотрели, как это выглядит вживую, команда «Росгонки» оперативно подготовила план по логистике и регламент такого мероприятия, адаптированные под наши условия. Обсудили с руководством FOM наш вариант, его и согласовали. Я очень надеюсь на понимание наших болельщиков, что пока этот формат в некоторых ограничениях, но это уже большой шаг вперёд к тому, чтобы вернуться во всём привычный нам формат проведения четверга во время Гран-при», — подчеркнул директор «Росгонок» Алексей Титов.