«Росгонки» согласовали прогулку по пит-лейну на Гран-при России для болельщиков

«Росгонки» проинформировали о проведении прогулки по пит-лейну на Гран-при России 2021 года в живом режиме. Попасть в закрытый парк и увидеть гоночные болиды сильнейших команд мира с близкого расстояния зрители смогут в четверг, 23 сентября.
Из-за действующих коронавирусных ограничений принять участие в прогулке по пит-лейну смогут только первые 3 тысячи зарегистрированных болельщиков. Всем покупателям билетов были отправлены ссылки на электронную почту, по которым необходимо перейти и получить специальный бесплатный билет.
Для тех болельщиков, кто не сможет принять участие в прогулке, на Центральной площади Олимпийского парка будет организована трансляция.
Доступ на пит-лейн 23 сентября будет осуществляться группами. При посещении боксов команд зрителям будет необходимо соблюдать необходимые эпидемиологические требования и ограничения – ношение масок и соблюдение социальной дистанции.
«На этапе в Монце прогулка по пит-лейну была только для обладателей билетов в Paddock Club, мы посмотрели, как это выглядит вживую, команда «Росгонки» оперативно подготовила план по логистике и регламент такого мероприятия, адаптированные под наши условия. Обсудили с руководством FOM наш вариант, его и согласовали. Я очень надеюсь на понимание наших болельщиков, что пока этот формат в некоторых ограничениях, но это уже большой шаг вперёд к тому, чтобы вернуться во всём привычный нам формат проведения четверга во время Гран-при», — подчеркнул директор «Росгонок» Алексей Титов.
- 16 сентября 2021
-
09:41
-
00:38
- 15 сентября 2021
-
22:46
-
21:58
-
20:57
-
19:56
-
18:30
-
17:31
-
16:22
-
15:15
-
14:19
-
13:35
-
12:49
-
12:14
-
11:32
-
10:54
-
10:00
-
00:24
- 14 сентября 2021
-
22:56
-
21:58
-
21:08
-
20:10
-
18:25
-
17:53
-
17:38
-
16:51
-
15:16
-
14:37
-
13:54
-
13:43
-
13:05
-
12:16
-
11:25
-
10:41
-
10:04