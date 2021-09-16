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Хаккинен: две опасные аварии Ферстаппена и Хэмилтона за четыре гонки — тревожный знак

Хаккинен: две опасные аварии Ферстаппена и Хэмилтона за четыре гонки — тревожный знак
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Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен считает, что две аварии Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона за четыре гонки можно воспринимать как тревожный сигнал.

«В Сильверстоуне Максу очень повезло, что он не получил травм после столкновения с Льюисом на огромной скорости. В прошлое воскресенье мы видели, как система «гало» спасла Льюиса. Две очень опасные аварии за четыре гонки — тревожный знак, потому что никто не должен воспринимать безопасность как должное. Нельзя быть просто спокойным насчёт этого.

Борьба за титул получается фантастической и плотной. Мне хочется следить за Ферстаппеном и Хэмилтоном, которые выкладываются на сто процентов, но я желаю им добираться до финиша и завоёвывать подиумы. Пусть судьбу титула решат результаты, а не количество аварий», — приводит слова Мики Хаккинена Unibet.

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