«Астон Мартин» объявил состав пилотов на сезон-2022

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» официально объявила, что в сезоне 2022 года их состав останется неизменным — за коллектив продолжат выступать Лэнс Стролл и Себастьян Феттель.

«Я с нетерпением жду возможности принять участие в гонках на болидах Формулы-1 нового поколения. Их внешний вид сильно отличается, и новый технический регламент должен дать нам машины, которые способны участвовать в плотной борьбе в гонках, в отличие от того, что у нас есть сейчас. Более захватывающие гонки нравятся как гонщикам, так и зрителям. Изменения очень велики, так что каждая команда будет начинать с нуля, а это даёт прекрасную возможность нашей команде. Я верю в силу «Астон Мартин», поэтому с нетерпением жду старта сезона-2022», — прокомментировал продление контракта Себастьян Феттель.