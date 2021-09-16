Франко Морбиделли проведёт остаток сезона в заводской «Ямахе»

Итальянский мотогонщик Франко Морбиделли проведёт остаток сезона-2021 в составе заводской команды «Ямаха», сообщает официальный сайт японского коллектива.



Морбиделли с 2019 года выступал в составе «Ямахи СРТ», а теперь продлил контракт до конца сезона-2023. Ожидается, что итальянец будет выступать в составе заводского коллектива как минимум до этого момента.



Напомним, место в заводской «Ямахе» освободилось после конфликта с испанским мотогонщиком Мавериком Виньялесом. Виньялес был отстранён от участия в Гран-при Австрии из-за попытки саботировать работу двигателя на Гран-при Штирии.



В итоге контракт с испанцем был расторгнут, а в последних двух гонках его заменял британский гонщик Кэл Кратчлоу.