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Франко Морбиделли проведёт остаток сезона в заводской «Ямахе»

Франко Морбиделли проведёт остаток сезона в заводской «Ямахе»
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Итальянский мотогонщик Франко Морбиделли проведёт остаток сезона-2021 в составе заводской команды «Ямаха», сообщает официальный сайт японского коллектива.

Морбиделли с 2019 года выступал в составе «Ямахи СРТ», а теперь продлил контракт до конца сезона-2023. Ожидается, что итальянец будет выступать в составе заводского коллектива как минимум до этого момента.

Напомним, место в заводской «Ямахе» освободилось после конфликта с испанским мотогонщиком Мавериком Виньялесом. Виньялес был отстранён от участия в Гран-при Австрии из-за попытки саботировать работу двигателя на Гран-при Штирии.

В итоге контракт с испанцем был расторгнут, а в последних двух гонках его заменял британский гонщик Кэл Кратчлоу.

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