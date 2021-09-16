Андреа Довициозо возвращается в MotoGP

Трёхкратный вице-чемпион мира MotoGP, итальянский гонщик Андреа Довициозо стал гонщиком команды «Ямаха СРТ», сообщает официальный сайт серии. Довициозо заменит в составе коллектива Франко Морбиделли, перешедшего в заводскую команду.
Первым Гран-при для итальянского пилота станет предстоящий этап чемпионата в Мизано. Довициозо останется напарником Валентино Росси до конца нынешнего сезона и продолжит выступать за команду и в следующем году.
Довициозо не выступал в 2021 году в MotoGP, взяв перерыв от гонок. В прошлом сезоне в составе «Дукати» Довициозо занял четвёртое место в чемпионате мира, одержав одну победу.
Напомним, место в заводской «Ямахе», которое занял Морбиделли, освободилось после конфликта с испанским мотогонщиком Мавериком Виньялесом. Виньялес был отстранён от участия в Гран-при Австрии из-за попытки саботировать работу двигателя на Гран-при Штирии.
В итоге контракт с испанцем был расторгнут, а в последних двух гонках его заменял британский гонщик Кэл Кратчлоу.
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