Албон: комментарии Переса мало чем отличаются от тех, которые я давал в прошлом году

Бывший пилот «Ред Булл» Александер Албон поделился мыслями о выступлении Серхио Переса в сезоне-2022.
«Комментарии Переса мало чем отличаются от тех, которые я давал в прошлом году. Но я никоим образом не считаю это утешением для себя, потому что ему приходится нелегко, а я хочу лучшего для команды. Речь идёт о выступлении команды в чемпионате мира.
Я предпочитаю помогать ему, делясь с ним своим опытом и знаниями о болиде. Машина стала лучше в сравнении с 2020 годом, но это всё ещё тяжёлая борьба с автомобилем. Трудно сказать, как бы выступил я, но машина в этом году лучше, чем в прошлом. Думаю, я кое-чему научился за прошлый год. Я оглядываюсь на свои предыдущие сезоны и рад, что у меня появился ещё один шанс доказать, чего я стою», — приводит слова Александера Албона Auto Hebdo.
В сезоне-2022 Александер Албон заменит Джорджа Расселла в составе «Уильямса».
- 16 сентября 2021
-
15:46
-
14:34
-
13:49
-
11:38
-
11:33
-
11:07
-
10:40
-
09:41
-
00:38
- 15 сентября 2021
-
22:46
-
21:58
-
20:57
-
19:56
-
18:30
-
17:31
-
16:22
-
15:15
-
14:19
-
13:35
-
12:49
-
12:14
-
11:32
-
10:54
-
10:00
-
00:24
- 14 сентября 2021
-
22:56
-
21:58
-
21:08
-
20:10
-
18:25
-
17:53
-
17:38
-
16:51
-
15:16
-
14:37