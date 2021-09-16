Албон: комментарии Переса мало чем отличаются от тех, которые я давал в прошлом году

Бывший пилот «Ред Булл» Александер Албон поделился мыслями о выступлении Серхио Переса в сезоне-2022.



«Комментарии Переса мало чем отличаются от тех, которые я давал в прошлом году. Но я никоим образом не считаю это утешением для себя, потому что ему приходится нелегко, а я хочу лучшего для команды. Речь идёт о выступлении команды в чемпионате мира.



Я предпочитаю помогать ему, делясь с ним своим опытом и знаниями о болиде. Машина стала лучше в сравнении с 2020 годом, но это всё ещё тяжёлая борьба с автомобилем. Трудно сказать, как бы выступил я, но машина в этом году лучше, чем в прошлом. Думаю, я кое-чему научился за прошлый год. Я оглядываюсь на свои предыдущие сезоны и рад, что у меня появился ещё один шанс доказать, чего я стою», — приводит слова Александера Албона Auto Hebdo.



В сезоне-2022 Александер Албон заменит Джорджа Расселла в составе «Уильямса».