«Мы воспитали слишком много хороших гонщиков». В «Альпин» рассказали об успехах академии

Гоночная академия «Альпин» ищет варианты продолжения карьеры для своих молодых пилотов. Исполнительный директор «Альпин» Марцин Будковски отметил, что команда одновременно воспитала «слишком много» хороших гонщиков.



«За годы работы академии мы воспитали большое число гонщиков. Сейчас наши гонщики добиваются успеха в самой престижной гоночной категории на пути к Формуле-1, и это показывает, что академия успешна. К сожалению, если можно использовать это слово, они стали успешными в одно время, и наша проблема заключается в том, что мы воспитали слишком много хороших гонщиков.



Об успехах академии нужно судить по результатам. Если выпускник не перешёл в Формулу-1, то это означает, что вы зря потратили время и деньги на его поддержку. Успехом академии является участие её выпускников в Формуле-1.



С другой стороны, мы воспитываем гонщиков для себя, чтобы в будущем они выступали за команду «Альпин», но в данный момент у нас нет свободных мест. Мы не хотим стоять на пути гонщиков, которым мы помогали на протяжении многих лет. В то же время мы и не хотим потерять их, поэтому необходимо найти компромисс. Тем не менее, возникшая ситуация показывает, что наша академия успешна», — цитирует Будковски F1News.