Даниил Квят не провёл второй день шинных тестов с «Альпин» из-за технических проблем
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Российский гонщик, резервный пилот «Альпин» Даниил Квят не смог отработать второй день тестов 18-дюймовых шин, сообщает пресс-служба «Пирелли» в «Твиттере». Причиной стали технические проблемы с машиной.
Напомним, с 2022 года Формула-1 переходит с 13-дюймовых на 18-дюймовые шины. Сначала переход был запланирован на 2021 год, но из-за пандемии коронавируса процесс пришлось отложить.
Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.
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