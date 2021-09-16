Президент автоклуба Италии: правительство должно помочь Джовинацци остаться в Ф-1

Президент автомобильного клуба Италии Анджело Дамиани выразил надежду, что пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци сохранит место в Формуле-1 после нынешнего сезона. Функционер предложил правительству Италии оказать финансовую помощь пилоту.



«Антонио – отличный гонщик, просто ему нужно дать возможность продемонстрировать потенциал. Надеюсь, что правительство Италии обратит на Джовинацци внимание и предпримет нужные меры. Я имею в виду деньги, необходимые для продолжения выступлений в Формуле-1.



Разумеется, лучшие гонщики и так пробиваются в Формулу-1, но там хватает и тех, кто помогает команде в основном нулями на банковском счёте. Наш долг – защитить Джовинацци и дать ему шанс продолжить путь в Формуле-1», — цитирует Дамиани PitlaneTV.