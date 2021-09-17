«С одной стороны, это раздражает». Ландо Норрис — о прогрессе Даниэля Риккардо

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о прогрессе своего партнёра Даниэля Риккардо. На Гран-при Италии Риккардо занял первое место, Норрис — второе.



«Риккардо явно стал ближе ко мне по темпу, чем несколько месяцев назад. С одной стороны, меня это раздражает, но на самом деле здесь одни плюсы. Я хочу побеждать сильного напарника, моя мотивация только вырастет.



Мы ведём борьбу с «Феррари», где два очень хороших гонщика. Нужно побеждать их в каждом уик-энде. Первая половина сезона была непростой, у Риккардо были сложности. Зато теперь Даниэль стал показывать, зачем его пригласили в «Макларен». Такой пилот поможет нам в борьбе за третью строчку Кубка конструкторов», — цитирует Норриса Motorsport Week.

Новость по теме Норрис объяснил, почему не попробовал атаковать Риккардо в борьбе за победу