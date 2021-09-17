Зурер — о выступлении Мазепина в Формуле-1: порой он впадает в панику, не зная, что делать

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Зурер высказался о выступлении российского гонщика команды «Хаас» Никиты Мазепина в его дебютном сезоне Формулы-1.
По мнению Зурера, частные тесты Никиты с «Мерседесом», которые он проводил в прошлом году, могли принести лишь негативный эффект для россиянина, поскольку разница в болидах немецкой команды и «Хааса» оказалась слишком велика.
«На самом деле, управляя болидом от «Мерседеса», многие смогут развить большую скорость. Но это могло вызвать у Мазепина определённое чувство самоуспокоения – Формула-1 не так уж и сложна, мог подумать он. Однако затем он переходит от лучшей машины к худшей. И это, конечно, тяжело.
Мне кажется, что на него свалилась колоссальная нагрузка. Порой он теряет контроль над ситуацией и впадает в панику, не зная, что делать. Добавлю лишь, что Гюнтеру Штайнеру приходится выполнять очень тяжёлую работу», — сказал Заурер в интервью на канале Formel1.de.
- 17 сентября 2021
-
12:21
-
11:23
-
10:42
-
10:06
-
00:06
- 16 сентября 2021
-
22:51
-
21:58
-
20:38
-
20:00
-
19:07
-
18:28
-
18:14
-
17:39
-
16:56
-
15:46
-
14:34
-
13:49
-
11:38
-
11:33
-
11:07
-
10:40
-
09:41
-
00:38
- 15 сентября 2021
-
22:46
-
21:58
-
20:57
-
19:56
-
18:30
-
17:31
-
16:22
-
15:15
-
14:19
-
13:35
-
12:49
-
12:14