Зурер — о выступлении Мазепина в Формуле-1: порой он впадает в панику, не зная, что делать

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Зурер высказался о выступлении российского гонщика команды «Хаас» Никиты Мазепина в его дебютном сезоне Формулы-1.

По мнению Зурера, частные тесты Никиты с «Мерседесом», которые он проводил в прошлом году, могли принести лишь негативный эффект для россиянина, поскольку разница в болидах немецкой команды и «Хааса» оказалась слишком велика.



«На самом деле, управляя болидом от «Мерседеса», многие смогут развить большую скорость. Но это могло вызвать у Мазепина определённое чувство самоуспокоения – Формула-1 не так уж и сложна, мог подумать он. Однако затем он переходит от лучшей машины к худшей. И это, конечно, тяжело.



Мне кажется, что на него свалилась колоссальная нагрузка. Порой он теряет контроль над ситуацией и впадает в панику, не зная, что делать. Добавлю лишь, что Гюнтеру Штайнеру приходится выполнять очень тяжёлую работу», — сказал Заурер в интервью на канале Formel1.de.