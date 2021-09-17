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Зафнауэр: Лэнс Стролл — один из самых одарённых пилотов современной Формулы-1

Зафнауэр: Лэнс Стролл — один из самых одарённых пилотов современной Формулы-1
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Руководитель «Астон Мартин» Отмар Зафнауэр высказался о решении британской команды сохранить состав пилотов (в лице Себастьяна Феттеля и Лэнса Стролла) на следующий сезон.

«Лэнс — один из самых одарённых пилотов современной Формулы-1, и теперь к этому таланту он добавляет серьёзное гоночное мастерство. Себастьян — четырёхкратный чемпион мира, принявший участие в 271 Гран-при, из которых он выиграл 53. Я бы сказал, что он является огромным козырем для нашей команды.

Мы ожидаем, что в следующем году они оба будут успешно выступать в чемпионате, который будет сильно отличаться от нынешнего. Уверены, что и Лэнс, и Себастьян извлекут максимум из тех инструментов, которые мы предоставим в их распоряжение», — приводит слова Зафнауэра PlanetF1.

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