«Шея до сих пор болит». В «Мерседесе» сообщили о состоянии Хэмилтона после аварии с Максом

В «Мерседесе» рассказали о нынешнем состоянии пилота команды Льюиса Хэмилтона. Льюис пострадал в гонке Гран-при Италии, когда столкнулся с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстапеном. Стюарды признали именно голландца виновным в аварии, теперь он потеряет три позиции на стартовой решётке Гран-при России.



«Я рад сообщить, что у Льюиса всё хорошо. У него до сих пор несколько болит шея, но, к счастью, время ещё есть, чтобы полностью прийти в себя. Сейчас с ним Анжела, его физиотерапевт. Она будет заботиться о Хэмилтоне так же, как делала это всегда, поэтому мы надеемся, что увидим его в России в полной боевой готовности», — приводит слова главного гоночного инженера «Мерседеса» Эндрю Шовлина PlanetF1.

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