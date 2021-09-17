«Вишенка на торте Формулы-1». Руководитель «Уильямса» — об аварии Хэмилтона и Ферстаппена

Руководитель «Уильямса» Йост Капито поделился мнением о столкновении голландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена и британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в гонке Гран-при Италии Формулы-1. Стюарды признали голландца виновным в аварии, из-за чего он потеряет три позиции на стартовой решётке Гран-при России.



«Как по мне, это был обычный гоночный инцидент. Смотрите сами — в нашем распоряжении есть средства, позволяющие рассматривать этот эпизод десятки раз, причём в замедленной съёмке и со всех возможных ракурсов, останавливаясь на каждой сотой секунде, чтобы обсудить тот или иной нюанс.

Но нужно понимать, что эти парни должны были принять решение, находясь в движущемся болиде, за доли секунды. Такие происшествия, как в Монце, просто могут случиться. А вообще подобные поединки — вишенка на торте для Формулы-1. Пускай сражаются!» — приводит слова Капито GrandPrix.