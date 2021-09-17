Зурер оценил шансы Мика Шумахера стать чемпионом мира Формулы-1
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Бывший гонщик Формулы-1 Марк Зурер поделился мнением о шансах пилота американской команды «Хаас» Мика Шумахера однажды выиграть титул чемпиона мира «Королевских гонок».
«Способен ли Мик однажды стать чемпионом? Признаюсь, в самом начале он меня сильно впечатлил. Но я понимал, что ему потребуется время, чтобы побеждать. Сейчас он начал находить понимание с коллегами по команде.
Оба пилота находятся в равных условиях. Формула-1 – очень сложна, и здесь необходим верный настрой. Мик в этом плане показывает правильный подход. Вот почему он меня так впечатлил. С подобным отношением к делу и с правильным болидом вполне возможно бороться за победу», — сказал Заурер в интервью на канале Formel1.de в YouTube.
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