Култхард: Цунода должен паковать вещички и отправляться домой

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард высказался о гонщике «Альфа Таури» Юки Цуноде. Ранее итальянская команда приняла решение продлить с ним контракт на следующий сезон. Впоследствии Цунода признался, что был удивлён подобным решением «Альфа Таури».
«С какой он планеты? Я думаю, ему следует паковать вещички и отправляться домой, потому что гонщики так не говорят. Я бы на его месте заказал билет на самолёт прямо сейчас и сэкономил бы на этом ещё кучу денег, ведь его так и так не будет в Формуле-1 по окончании следующего года», — приводит слова Култхарда PlanetF1 со ссылкой на эфир Channel 4.
В общем зачёте пилотов Юки занимает четырнадцатое место. На его счету 18 очков. Возглавляет рейтинг гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. В его активе 226,5 балла. На втором месте пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (221.5), на третьем — его напарник Валттери Боттас (141).
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