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Хорнер заявил, что судьи могли бы оштрафовать Хэмилтона наряду с Ферстаппеном

Хорнер заявил, что судьи могли бы оштрафовать Хэмилтона наряду с Ферстаппеном
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мыслями насчёт столкновения голландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена и британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в гонке Гран-при Италии Формулы-1 и последовавшего за ним наказания Макса.

«Оба гонщика понимали, что им нужно быть впереди. Макс стремился воспользоваться моментом, а Льюис — сохранить позицию. Кроме того, отмечу, что оба сразу подтвердили, что с ними всё в порядке. Льюис даже попытался включить задний ход, чтобы вернуться в гонку. Не потребовалась и машина скорой помощи.

Я по-прежнему считаю, что и Льюис, и Макс сыграли одинаковую роль в этом. Нельзя говорить, что кто-то более неправ, а кто-то менее. Мне кажется, что ФИА (Международная автомобильная федерация. — Прим. «Чемпионата) вполне могла бы наложить одинаковый штраф на обоих гонщиков», — приводит слова Хорнера GPFans.

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