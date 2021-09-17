Российская команда стала 4-й в классе на гонке, где один пилот не поехал, а второй заболел

Руководитель Nakusi Racing Team Алексей Тузов прокомментировал выступление своей команды на Бахе Италии, где экипаж Армена Пузяна и Евгения Загороднюка занял четвёртое место в категории Т4.



«Я остался доволен результатом гонки, но сам уик-энд складывался для нас непросто. В нашей команде, к сожалению, произошла форс-мажорная ситуация. Вечером, накануне вылета, стало известно, что пилот Павел Сильнов не сможет поехать на гонку. Было принято решение ехать одним экипажем, но при этом произвести замену состава, так как Евгений Загороднюк — наш самый опытный штурман. В срочном порядке были улажены логистические и бумажные вопросы, сделаны необходимые перебронирования.



Но и перед стартом самой гонки в Порденоне произошла достаточно драматическая ситуация, простыл Армен, а, как вы знаете, лекарства в аптеках за границей без рецептов сложно купить. Хорошо, что у нас с собой была аптечка. До последнего момента мы не знали, сможет ли Армен участвовать в гонке. Вечером было принято решение отменить утренний шейкдаун, а уже ехать ли пролог — смотреть по состоянию здоровья. Но Армен проявил мужество, утром поехал на тесты и проехал всю гонку на таблетках.



Сложностей нам добавляла и сама трасса в Италии, которая частично проходила по рекам, то есть простывший Армен ещё постоянно переезжал реки, а температура в них около восьми градусов, так что большую часть гонки ему приходилось быть в мокром комбинезоне. После каждого спецучастка Армена ждал комплект сухой одежды и чистый комбинезон, а на финиш мы ему привезли сухую одежду и горячую пиццу, чтобы поправить здоровье и добавить местного колорита.



Я остался доволен результатами бахи. Доехать до финиша этой сложной трассы — само по себе хорошо, а четвёртое место Армена в категории Т4 с таким мощным составом участников — просто отлично», — приводит слова Тузова телеграм-канал Cross-Country Rally.