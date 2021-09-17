Заминка Ферстаппена на пит-стопе в Монце была вызвана новой директивой ФИА

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что причиной заминки Макса Ферстаппена на пит-стопе на Гран-при Италии стала техническая директива ФИА, направленная на снижение автоматизации процессов во время смены шин.
«Заминка на пит-стопе произошла из-за редкой человеческой ошибки, вызванной новой директивой ФИА. Нам нужно извлечь из этого урок. Из-за этого Макс выехал на трассу позже, чем планировалось. В «Мерседесе» только усугубили ситуацию, потому что тоже провалили свой пит-стоп. В итоге Ферстаппен и Хэмилтон оказались на трассе бок о бок.
Оба пилота понимали, что надо вырваться вперёд, потому что потом обгонять будет сложно. Я не изменил своей точки зрения и считаю, что вина в этом столкновении лежит на обоих гонщиках», — приводит слова Кристиана Хорнера официальный сайт «Ред Булл».
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